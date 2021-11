Qualifications Euro U19 : la Belgique écrase l'Azerbaïdjan et ne manque pas son entrée en matière

La bande à Wesley Sonck n'a pas fait dans la dentelle face aux Azéris.

Notre équipe nationale U19 n'a pas manqué le début de sa campagne de qualification pour l'Euro 2022. Opposée à l'Azerbaïdjan, la bande à Wesley Sonck s'est imposée sur le score net et sans bavure de 1-5.

Nos jeunes Belges se sont fait surprendre avec un premier goal inscrit par les Azéris à la 27e minute. Mais très vite, la Belgique revenait au score et prenait même l'avantage grâce à des buts de Bakayoko (35e) et de Rommens (36e). A la 70e minute, nos Diablotins se mettaient à l'abri grâce à un but de la pépite anderlechtoise Mario Stroeykens avant que le Genkois Luca Oyen n'inscrive le 1-4. Dans le dernières minutes, la Belgique faisait 1-5 grâce à un but contre son camp.

Notre équipe nationale est désormais première de son groupe en compagnie de l'Espagne, victorieuse contre le Luxembourg. Ce samedi, nos U19 affronteront le Luxembourg sur le coup de 18:00