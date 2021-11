Roberto Martinez n'est pas la priorité d'Aston Villa

Comme à chaque fois qu'un poste est vacant en Premier League, le nom de Roberto Martinez est cité. Mais cette fois, le coach des Diables ne serait pas la priorité.

D'après le Sun, Roberto Martinez ne serait en effet pas la priorité d'Aston Villa pour remplacer Dean Smith, qui a quitté le club ce dimanche. Les Villains auraient fait de Steven Gerrard, coach des Glasgow Rangers, leur piste n°1. Gerrard est cependant sous contrat jusqu'en 2024 en Ecosse, et il y est leader avec 4 points d'avance après avoir déjà remporté le championnat la saison passée.

Jamie Carragher, ancien équipier de Gerrard à Liverpool et analyste pour Sky Sports, le reconnaît : "Je crois que ce serait un excellent choix pour Steven Gerrard, mais il est dans une position où il est peut-être préférable de rester jusqu'au terme de la saison et gagner un second titre consécutif", déclare-t-il. Alors, Martinez deviendra-t-il la solution de repli d'Aston Villa après avoir qualifié les Diables pour le Mondial 2022 ?