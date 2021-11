Scandale au PSG: une joueuse agressée, une autre arrêtée par la police

Une incroyable histoire dans le monde du football féminin.

Une affaire dont le Paris Saint-Germain se serait bien passé... Selon les informations de L’Equipe, la milieu de terrain Aminata Diallo a été interpellée à son domicile par les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme (BRB), ce mercredi, afin d’être entendue dans le cadre de l’agression de sa coéquipière, Kheira Hamraoui, survenue le 4 novembre.

Alors qu’elle rentrait à son domicile avec des partenaires après un diner organisé par le club de la capitale, Hamraoui aurait été victime d’un guet-apens. Présente dans une voiture conduite par Diallo, Hamraoui a été extraite du véhicule par deux inconnus cagoulés qui l'ont agressé à coups de barre de fer. Un passage à tabac qui a eu pour conséquence la pose de plusieurs points de suture aux jambes et aux mains.

Tandis qu'un observateur a expliqué à L'Equipe que "la piste d’une rivalité interne au sein du PSG est notamment explorée", le club francilien a réagi à l'interpellation de Diallo. "Le Paris Saint-Germain prend acte de la mise en garde à vue ce matin d'Aminata Diallo par le SRPJ de Versailles dans le cadre de la procédure ouverte suite à une agression jeudi soir dernier à l'encontre de joueuses du Club, a confirmé le PSG dans un communiqué. Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les violences commises. Depuis jeudi 4 novembre au soir, le Club a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la santé, le bien-être et la sécurité de ses joueuses. Le Paris Saint-Germain collabore avec le SRPJ de Versailles pour faire toute la lumière sur les faits. Le Club est attentif au déroulement de la procédure et étudiera les suites à y donner", a communiqué le PSG.