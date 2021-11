Thorgan Hazard: "Eden? Tout faire pour sortir de cette galère"

Eden Hazard fit, mais régulièrement sur le banc? C'était du jamais vu avant le retour de Carlo Ancelotti à Madrid. Mais Thorgan reste confiant pour son frère aîné.

Comme souvent quand il vient en conférence de presse avec les Diables Rouges, Thorgan Hazard a été amené à parler de son grand frère. Le capitaine des l'équipe nationale qui ne joue presque plus au Real Madrid.

Mais qui ne vient pas chez les Diables spécialement pour gratter des minutes. "Il vient parce que c'est Eden, c'est un joueur de classement mondial, c'est notre capitaine. Ça va lui permettre d'avoir des minutes, c'est tant mieux, mais ce n'est pour ça qu'il est là", insiste Thorgan Hazard.

"Je pense qu'il mérite plus de temps de jeu"

Mais le joueur du Borussia ne s'en cache pas pour autant: il sait que son frère connaît des moments difficiles à Madrid. "Sa situation au Real est compliquée, c'est vrai, même si je pense qu'il mérite plus de temps de jeu. C'est la première fois qu'il vit ça, c'est à lui de tout faire pour sortir de cette galère, maintenant", analyse-t-il.

"Pour l'instant, il y a Vinicius qui joue à sa place et qui est en top forme et le Real gagne. C'est nouveau pour Eden, moi j'ai connu ça plein de fois et si j'avais un conseil à lui donner, c'est de travailler pour inverser la tendance."

"J'espère qu'il nous fera un gros match samedi"

Encore faut-il qu'il obtienne sa chance. "Avec le peu de minutes qu'il a, c'est difficile, mais parfois, en cinq minutes, tu peux faire gagner ton équipe", positive encore Thorgan Hazard qui espère voir un Eden déchaîné, contre l'Estonie. "Est-ce qu'il a toujours le feu sacré? On verra ça, samedi. J'espère qu'il nous fera un gros match. Mais à l'entraînement, il est toujours le même."

Le passage chez les Diables et le temps de jeu qui lui sera accordé durant cette semaine internationale seront en tout cas précieux pour Eden Hazard, qui n'a joué que 33 minutes avec son club, depuis le Final Four de la Ligue des Nations.