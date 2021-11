🎥 Jan Vertonghen accueille Dante Vanzeir "chez les grands" à sa façon

Dante Vanzeir a été bizuté à son arrivée chez les Diables Rouges. En devant chanter une chanson, comme tout le monde, mais aussi en se prenant un petit pont signé Jan Vertonghen ...

Quel Diable, pensez-vous, est le plus susceptible de placer un petit pont à un nouveau venu ? Spontanément, on pense à Eden Hazard, Axel Witsel ou encore Yannick Carrasco. Pas forcément à Jan Vertonghen. C'est pourtant le vétéran des Diables qui a "humilié" le petit nouveau Dante Vanzeir, partageant la vidéo sur Instagram avec pour légende : "Welcome to the big boys", bienvenue chez les grands.