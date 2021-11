De Ketelaere, cible d'un club de Premier League qui connait bien les Diables

Les performances de Charles De Ketelaere depuis le début de la saison ne laissent pas les grands clubs indifférents. On a parlé, ces derniers temps, du Milan AC, de Dortmund, d'Arsenal ou encore de clubs espagnols.

D'après Calciomercato, c'est désormais Antonio Conte et Tottenham qui seraient intéressés afin de le faire venir à Londres en janvier.

Cette saison, Charles De Ketelaere a marqué 5 buts et donné 3 passes décisives en Jupiler Pro League. En League des Champions, ses performances ont été à la hauteur. La saison dernière, il avait déjà marqué sur la scènre européenne au Zénith.

