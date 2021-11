Fernando Santos philosophe : "0-0 ou 5-0, ça ne change rien pour le dernier match"

Le Portugal a fait la mauvaise affaire en partageant l'enjeu en Irlande (0-0). Face à la Serbie ce dimanche, il faudra éviter un faux pas.

Sauf que mathématiquement, que le Portugal partage ou l'emporte en Irlande ne changeait ... rien : la Seleçao reste en tête de son groupe au moment d'accueillir la Serbie dimanche, et seule une défaite priverait Cristiano Ronaldo et ses équipiers d'une qualification directe. Deux points de plus n'y auraient rien changé. Fernando Santos le sait : "Je suis satisfait du résultat. Pas de la manière, non, j'aurais préféré gagner 5-0 ici. Mais gagner 5-0, ça aurait signifié la même chose", pointe le sélectionneur du Portugal en conférence de presse.

"Je reste positif. Tout le monde sait que la Serbie viendra chez nous pour gagner", ajoute Santos. Le Portugal ne s'est au moins pas incliné en Irlande, ce qui aurait permis à la Serbie de prendre la tête. "Nous avons eu du mal à gérer l'adversaire, et quand nous avions la possession nous tentions trop souvent des longs ballons vers l'avant, sans parvenir à jouer notre jeu habituel en triangulations. Défensivement, nous avons concédé quelques occasions", regrette-t-il enfin. "Mais je suis confiant, nous sommes dans une position avantageuse pour la qualification désormais".