Radja Nainggolan conseille Dwomoh : "Il sait jouer au football mais il n'est pas facile"

Le jeune Pierre Dwomoh a trouvé un mentor idéal à l'Antwerp en la personne de Radja Nainggolan.

Idéal ? Certains en douteraient, tant Radja s'est déjà fait connaître pour ses frasques. Mais le Ninja sait mieux que quiconque ce qu'il faut éviter de faire dans une carrière, et conseillera donc Pierre Dwomoh, 17 ans et titulaire pour la première fois en championnat avant la trêve. "Ce gars sait jouer au football, c'est certain, mais il n'est pas facile", déclare ainsi Radja Nainggolan dans un entretien à la Gazet van Antwerpen.

"Soit il perce, soit il va commencer à douter et sa carrière risque d'être terminée aussi vite qu'elle a commencé", prévient l'ex-Diable Rouge. "Oui, je suis souvent sur son dos". Dwomoh lui-même reconnaissait après la rencontre face à l'Antwerp, disputée aux côtés de Nainggolan, que son équipier l'impressionnait : "Je ne suis pas impressionné par mes adversaires, mais jouer avec Radja, que je voyais chez les Diables à l'époque, c'est quelque chose. Il me conseille souvent". Espérons que ces deux-là forment une paire complémentaire.