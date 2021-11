Paul Pogba sur le départ dès janvier ? Mino Raiola l'évoque

Paul Pogba arrive en fin de contrat en juin prochain. Pourrait-il quitter Manchester United dès cet hiver ?

Paul Pogba pourrait partir gratuitement l'été prochain s'il venait à ne pas prolonger son contrat à Manchester United, une situation qui paraît fort peu probable au vu de la valeur marchande très élevée du joueur. Un départ cet hiver est donc à l'ordre du jour. L'agent de Pogba, le célèbre Mino Raiola, s'est exprimé : "Décembre est le mois des rêves et je ne pourrai rien faire pour empêcher les gens de rêver", déclare-t-il à la RAI.

"Mais je préfère ne pas parler de Paul. Je sais que si certains consultants et anciens de Manchester perdent leur travail s'ils ne parlent plus de moi et Paul, mais ce n'est pas le moment de parler de son contrat", relativise Raiola, qui ajoute encore : "Je ne peux empêcher personne de rêver". Une chose est sûre : des offres, il y en aura.