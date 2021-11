Brian Priske évalue une de ses recrues estivales : "C'est un joueur que je voulais absolument"

Cet été, l'Antwerp en pleine reconstruction est parvenu à réaliser plusieurs beaux coups au niveau des transferts.

Radja Nainggolan est bien sûr le gros coup par excellence de l'Antwerp, mais le club est également parvenu à signer Ally Samatta ou encore Viktor Fischer. Ce dernier a quitté le FC Copenhague, où il ne faisait pas partie des plans de l'entraîneur Jess Thorup.

Lorsque Brian Priske a appris que Fischer était sur le départ, il n'a pas hésité et inscrit le nom du joueur tout en haut de sa liste : "C'est un joueur que je voulais absolument", explique Priske dans Tipsbladet.

"Fischer a un gros impact sur l'équipe. Il s'entraîne bien, il a une bonne mentalité et une bonne attitude. Il essaie d'impressionner et prend des initiatives", poursuit le coach, satisfait de sa performance, même s'il admet également que les statistiques de Fischer pourraient être un meilleures (il ne compte qu'1 but et 5 passes décisives en 17 matchs pour l'instant).

Priske concède toutefois que l'ancien joueur de l'Ajax n'a pas toujours eu beaucoup de chance avec sa finition et ses passes décisives, et qu'il a également dû faire face à une blessure persistante. Mais dans l'ensemble, le mentor anversois est positif et satisfait de son acquisition estivale.

Selon lui, Fischer a montré les qualités attendues mais le milieu offensif doit maintenant parvenir à une continuité dans son jeu : "S'il prend un peu de vitesse et acquiert un peu plus de confiance, plus de buts et de passes décisives suivront, c'est sûr", conclut Priske.