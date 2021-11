Vanhaezebrouck sévère avec Nurio malgré ses deux passes décisives

La Gantoise est repartie du Gaverbeek avec les trois points hier.

Les trois points redonnent des couleurs aux Buffalos, relancés dans le haut de classement après deux rencontres sans victoire.

Un résultat qui satisfait l'entraîneur Gantois, mais la performance pas tellement même si ce dernier salue une nette amélioration dans le jeu.

Auteur de deux passes décisives, Nurio Fortuna a été le joueur clé de la rencontre, et a été à la base de la victoire.

Pourtant, Hein Vanhaezebrouck estime que son joueur aurait pu faire encore mieux à un moment clé du match : "Nous devons encore discuter de la manière dont nous terminons nos matchs. J'ai bien vu que Nurio avait déjà donné deux passes décisives, mais après il s'est encore présenté devant le but et voulait marquer lui-même. Lemajic était bien mieux placé. Il aurait dû lui passer le ballon et aller chercher cette troisième passe décisive. Mais c'est humain de vouloir marquer soi-même", a déclaré l'entraîneur sur le site du club, qui aurait préféré tuer le match à ce moment là pour terminer la rencontre sereinement.

Nurio se rend également compte qu'il aurait peut-être mieux fait de passer le ballon pour tuer le match. Mais il était surtout satisfait de la victoire : "Avec deux passes décisives et une victoire, il faut toujours l'être. Bien sûr, nous aurions aimé ne pas encaisser. Mais je suis plus que satisfait de ma performance. Selon l'entraîneur, j'aurais dû faire trois passes décisives. Mais bon, nous prenons les trois point et c'est le plus important."