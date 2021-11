"Jouer le nul? Certainement pas, nous allons jouer pour la gagne"

Philippe Clement ne veut pas jouer pour le petit point qui serait suffisant pour se qualifier pour l'Europa League.

Ce mercredi, le Club de Bruges va donc jouer pour une place en Europa League. Un point contre Leipzig et le champion de Belgique en titre sera assuré de participer au minimum au prochain tour de l'Europa League.

"Est-ce que c'est le match le plus important de l'année?", se demande Clement en conférence de presse. "J'espère que nous aurons encore beaucoup de matches importants cette saison. Ce mercredi nous pouvons assurer la suite de notre saison européenne, mais ce n'est pas notre dernière chance. Du coup, je ne trouve pas que cette rencontre soit super importante. Mais il y a beaucoup de passion, personne n'aurait imaginé cela il y a trois mois".

Le coach du Club a en effet raison: il restera quoi qu'il arrive un match qui aura de l'enjeu au Parc des Princes car la deuxième place du groupe pourrait encore être accessible en cas de victoire contre les Allemands.

"Au début de cette campagne, tout le monde s'attendait à ce que nous ne prenions aucun point, mais nous méritons les points que nous avons au classement. Avec deux beaux résultats nous réalisons une bonne campagne, avec trois elle aura été exceptionnelle. Nous pouvons encore nous qualifier en ne tenant compte que de nos résultats. Nous avons quoi qu'il arrive encore deux chances à jouer, et l'une des deux est à domicile. Jouer le nul? Non, nous devons jouer pour gagner, car si on pense trop à garder le nul on peut se retrouver avec rien dans les mains. Comme toujours, nous allons jouer avec nos qualités".

Ce sont en effet les qualités des Brugeois qui ont fait en sorte de prendre jusqu'ici 4 points, un contre le PSG et les trois en déplacement à Leipzig. Pour le football belge, une qualification ce mercredi soir serait la bienvenue.