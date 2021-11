Ligue des Champions : Barcelone et Manchester United jouent déjà gros

La cinquième journée des phases de groupes aura déjà une grande importance pour certains cadors européens.

La Ligue des Champions pourrait, comme chaque année, offrir son lot de surprises à l'issue des phases de groupes. Si certains favoris ont déjà validé leur ticket pour les 8es de finale (on pense notamment au Bayern, à Chelsea, à Liverpool ou encore la Juventus), ce n'est pas le cas de tout le monde. Quelques cadors sont d'ailleurs dans une position délicate.

C'est notamment le cas du FC Barcelone. Auteurs d'un triste 6 sur 12, les Blaugranas pointent malgré tout à la deuxième place de leur groupe. Ce mardi, Xavi aura un premier rendez-vous important puisque son équipe reçoit Benfica, troisième du groupe avec quatre points. En cas de victoire, le Barça validerait son ticket pour les 8es de finale. Mais en cas de défaite ou de match nul, la situation pour devenir beaucoup plus compliquée pour le club espagnol puisqu'il affrontera le Bayern lors de la dernière journée alors que Benfica recevra le modeste Dynamo Kiev. La rencontre de ce mardi s'annonce donc déjà cruciale pour les Catalans.

Dans le groupe F, c'est dans une atmosphère particulière que se déplace Manchester United ce mardi à Villarreal. Les deux équipes sont actuellement en tête de leur groupe avec sept unités mais les Red Devils sont dans une passe inconfortable, notamment suite au limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer. De son côté, l'Atalanta, qui se déplace chez les Young Boys, compte cinq points et reste à l'affût afin d'accrocher une place qualificative. Villarreal et United auront donc tout intérêt à s'imposer pour se mettre à l'abri avant la dernière journée qui verra notamment se jouer un duel probablement crucial entre Villarreal et l'Atalanta.

Groupe G : les quatre clubs toujours en lice pour la qualification

Considéré comme un des plus ouverts, le groupe G n'a pas encore livré son verdict. Si Salzburg trône en tête avec sept points, Séville, actuel dernier, compte trois points et a encore toutes ses chances de se qualifier. Ce mardi, les Sevillans reçoivent Wolfsburg et ses Belges, actuels deuxième avec cinq points en compagnie de Lille qui reçoit quant à lui Salzburg. Le club autrichien a l'occasion de valider son ticket pour les 8es en cas de victoire. Si, dans un même temps, Séville s'impose, il remonterait à la deuxième place et redistribuerait totalement les cartes à une journée de la fin.

Si la soirée européenne de ce mardi n'offre pas de réelles affiches, si ce n'est le choc du groupe H entre la Juventus et Chelsea qui aura plus l'allure d'une rencontre de prestige (les deux équipes étant déjà qualifiées), certaines rencontres devraient offrir des scénarios qui auront une importance certaine dans la suite de la compétition.