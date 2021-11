Les joueurs et la direction ont discuté du cas Vincent Kompany

C'est la crise au RSCA, et une réunion a eu lieu entre la direction, Vincent Kompany et les joueurs.

Après le partage décevant face au KV Courtrai, Vincent Kompany est plus remis en question que jamais et a dû s'expliquer, notamment au regard de ses choix tactiques, dans le bureau de sa direction. C'est ce que rapporte Het Laatste Nieuws, qui nous informe également qu'en plus de Wouter Vandenhaute et Peter Verbeke, des joueurs du RSC Anderlecht ont participé à une réunion au sommet ce mardi.

Parmi ces joueurs, Wesley Hoedt et Hendrik Van Crombrugge. Le message global correspondait à ce qu'avait déclaré le défenseur néerlandais en salle de presse dimanche : le groupe reste derrière Kompany et se remet surtout en question. Il ne s'agit pas d'une unanimité, mais Vincent Kompany reste majoritairement soutenu. Certains joueurs ont pu émettre des doutes et l'entraîneur anderlechtois a écouté les remarques. Bref : pour l'instant, Kompany est encore là, et sa position n'est pas menacée à court terme. Mais pour la première fois, des fissures apparaissent ...