Le superbe hommage de Saint-Etienne à son ancien capitaine

L'AS Saint-Étienne n'a pas oublié son ancien capitaine Loïc Perrin. Formé au club, le Français retraité depuis 2020, compte près de 470 apparitions avec le maillot vert.

Et en hommage à son capitaine, le club a annoncé que son ancien numéro, le 24, ne serait plus attribué chez les Verts. Un superbe hommage d'un club à un joueur qui a beaucoup compté et donné.

"Sa longévité, ses valeurs et son attachement au territoire font de Loïc Perrin un joueur résolument à part, aimé par tous les Stéphanois. Il a marqué l’ASSE et est entré dans la riche histoire des Verts avec ce numéro 24 sur le dos, porté tout au long de sa carrière. Ce 24, c’est aussi l’histoire d’un numéro qu’il n’a jamais choisi et qui lui a été attribué, au hasard, le 19 août 2003, un soir de match Créteil - ASSE au cours duquel Loïc est entré en jeu à la 77'. Depuis, ce 24 ne l'a plus quitté...", a communiqué le club.