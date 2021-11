Cyriel Dessers profite des conseils de Robin van Persie: "Très spécial de travailler avec lui"

Le buteur belgo-nigérian a rencontré l'une des idoles de sa jeunesse à Feyenoord et il écoute attentivement ses conseils.

Prêté par Genk l'été dernier, Cyriel Dessers profite à fond de son passage à Feyenoord où il s'est spécialisé dans les buts libérateurs en fin de match ces dernières semaines. Et il profite aussi des conseils d'un certain Robin van Persie.

L'ancienne gloire des Oranje est aujourd'hui entraîneur des attaquants au Kuipke et Cyriel Dessers est ravi de le côtoyer. "J'ai grandi en regardant van Persie porter le maillot d'Arsenal, de Manchester United, de Feyenoord ou encore des Pays-Bas, c'est très spécial de travailler avec lui", explique-t-il à Sporza.

Et quand on travaille aux côtés d'un ancien attaquant du standing de Robin van Persie, on ouvre grand les oreilles. "J'essaye d'absorber tous ses conseils, je ne veux rien laisser passer", confirme Cyriel Dessers.