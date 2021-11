La déclaration de Messi à Lewandowski, juste après avoir remporté le Ballon d'Or

C'est donc officiel : Lionel Messi remporte son 7e Ballon d'Or. Il a devancé le Polonais Robert Lewandowski, qui sort pourtant de deux saisons absolument énormes.

En 2020, il avait été décidé que le Ballon d'Or ne serait pas remis, la faute à la pandémie. Robert Lewandowski, qui sortait d'une année extrêmement prolifique, avait dû se consoler avec le prix du footballeur de l'année. Cette année, le Polonais a continué sur sa lancée en marquant plus d'un but par match (et battant par la même occasion un certain record détenu par l'illustre Gerd Muller), mais malheureusement cela n'a pas suffi...

Le numéro 9 du Bayern a en effet échoué à la deuxième place du podium, derrière Lionel Messi, et cela malgré avoir remporté le titre de meilleur buteur de l'année juste avant dans la soirée. "Bis repetita" pour le Polonais, qui a de plus dû encaisser cet "hommage" de Messi, qui venait de brandir la fameuse récompense.

« Je voulais dire à Lewandowksi que c'est un vrai gagnant, j'ai beaucoup aimé me battre contre lui. L'an dernier, tout le monde était d'accord pour dire que tu étais le grand gagnant. Tu l'as gagné l'an passé, j'espère qu'on va te le donner, car tu l'avais mérité. Tu mérites de l'avoir chez toi »

De quoi passer une sale soirée...