Une icône du Cercle ne comprend pas le licenciement de Vanderhaeghe : "S'ils veulent jouer dans un stade vide, qu'ils continuent comme ça"

Le licenciement d'Yves Vanderhaeghe au Cercle Brugge n'a pas été bien accueilli par les supporters. Ils ont l'intention de faire connaître leur mécontentement. "Les supporters n'ont rien à dire", selon l'icône des Vert et Noir Frederik Boi.

Frederik, le limogeage d'Yves Vanderhaeghe a été un coup de tonnerre pour beaucoup après la victoire contre le KV Malines.

"Je trouve cela très regrettable, c'est le moins que l'on puisse dire. Pour moi, Yves était le lien entre Monaco et les supporters locaux. Les réactions parlent d'elles-mêmes. Il suffit de suivre les réseaux sociaux. Surtout la façon dont il a été licencié. Viré le matin et son successeur est nommé le soir. Il était clair qu'il était sous pression. Mais j'ai vu suffisamment de matchs pour établir qu'il n'y avait pas de résignation parmi les joueurs. De la panique peut-être parce que Beerschot a soudainement gagné des points ?"

Dominik Thalhammer dirigera désormais les Vert et Noir.

"Je trouve que c'est un choix étrange. Pas parce qu'il ne connaît rien au football, puisqu'il a été dans le football féminin pendant longtemps. Mais c'est en effet un noble étranger. Pensez-vous que le conseil d'administration en a pris note avant sa nomination ?"

Un buteur aurait pu résoudre bien des problèmes ?

"J'ai eu une discussion à ce sujet la semaine dernière. Je connais un joueur qui évolue plus bas et qui marque tout le temps. Achetez-le pendant le mercato hivernal et communiquez cela aux supporters. Quelqu'un qui marque 20 à 30 buts dans chaque série en marquera également 15 en D1A. Il faut se maintenir. Parce qu'à mon époque, nous savions que sur les 2 ou 3 chances que nous avions, quelques-unes devaient être concrétisées. Sous Yves, ils ont eu beaucoup plus d'occasions, mais l'efficacité a fait défaut. Vous pouvez soit marquer des buts, soit ne pas en marquer."

Vous avez également vu combien de temps sont restés en Venise du Nord les huit derniers coachs.

"Oui, personne n'est resté plus d'un an. Ensuite, vous devriez commencer à vous poser des questions. Les conséquences d'une relégation sont bien sûr énormes, mais il y a aussi des équipes qui ne commencent pas à paniquer tout de suite et où les choses se passent bien. Regardez OHL."

Les supporters n'aiment manifestement pas ça.

"J'ai déjà reçu hier des photos de fans accrochant des banderoles. Mais dans quelle mesure les supporters ont-ils leur mot à dire dans le football ? Rien. J'ai été très heureux qu'ils aient choisi un lien belge avec Yves et Thomas (Buffel, ndlr.). Deux hommes qui ont déjà fait leurs preuves. De plus, je joue au football depuis assez longtemps pour voir quand les choses ne fonctionnent plus. Avec Paul Clement, j'ai eu l'impression que le dynamisme avait disparu. Pas du tout avec Yves."

Les dirigeants se sont tirés une balle dans le pied ?

"Le conseil d'administration a fait un très mauvais travail et je ne peux qu'espérer que cela ne se retourne pas contre eux. S'ils veulent vraiment jouer dans un stade complètement vide, ils devraient continuer comme ça. Un supporter du Cercle est un bon garçon, mais cela pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Non, c'est déjà un seau dans un seau dans un autre seau."

Y aura-t-il des renforts, à votre avis ? Ils ont déjà investi plusieurs millions au début de cette saison ?

"Oui, mais comment avez-vous dépensé ces millions ? Vous devez vous demander cela aussi. Je ne vois pas les séances d'entraînement, mais j'espère que le directeur technique est bien sur place. J'espère qu'ils savent quel genre de qualité ils ont. Mais là encore, virer un entraîneur coûte moins cher que d'obtenir un bon attaquant."