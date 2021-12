Le successeur de Van den Brom est-il déjà assis à côté de lui ? "Je pense qu'il a une chance de lui succéder"

Les choses ne vont pas bien pour le KRC Genk, du moins en ce qui concerne les résultats. C'est aussi la raison pour laquelle John van den Brom est toujours en selle. Mais pour combien de temps encore ? Cette semaine sera cruciale, car son successeur est déjà assis à côté de lui.

Les joueurs de Van den Brom sont toujours derrière lui, mais si les résultats ne se concrétisent pas, Genk n'aura d'autre choix que d'intervenir. Selon Marc Degryse dans Het Laatste Nieuws, le Néerlandais ne passera pas le cap de la nouvelle année. Et il se pourrait bien que Genk ait déjà engagé son remplaçant après le licenciement de son assistant Dennis Haar. Les Limbourgeois ont accueilli Glen Riddersholm, un Danois de 49 ans qui a beaucoup de références. C'était déjà une surprise qu'ils fassent appel à un entraîneur principal expérimenté comme adjoint.

Klaus Egelund, journaliste du quotidien danois Ekstra Bladet, qui connaît bien Riddersholm pour l'avoir côtoyé à Midtjylland, pense lui aussi qu'il pourrait bientôt reprendre le flambeau. "Comme le conseil d'administration de Genk a fait le choix de Riddersholm et que l'entraîneur actuel ne le connaissait même pas, je pense qu'il a une chance de lui succéder", a déclaré Egelund à Het Nieuwsblad. "En tant qu'adjoint, il apprend maintenant à connaître tout le monde et peut s'adapter au nouvel environnement et à la compétition."