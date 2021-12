Lâché de toutes parts, Pochettino est proche d'un échec total

Mauricio Pochettino est arrivé pour remplacer Thomas Tuchel, mais il n'est pas à la hauteur des attentes.

C'était il y a un peu moins d'un an: Thomas Tuchel était remercié par le PSG et dans la foulée, Mauricio Pochettino débarquait dans la capitale française avec comme mission de faire du PSG une équipe attractive, tournée vers l'avant, dominante tant en France qu'en Champion's League.

On ne va pas le cacher: c'est raté, et absolument sur tous les points. En premier, on ne va pas se mentir, on s'ennuie devant les matches du vice-champion de France en titre. Le PSG est en tête de la Ligue 1, mais a surtout pris pas mal de points dans les dernières minutes, ont souvent été sur le fil du rasoir et on est bien loin des scores fleuves d'il y a quelques années.

En Ligue des Champions, il est vrai que le PSG est qualifié, mais de nouveau par la petite porte. Une victoire compliquée contre Manchester City, deux nuls à Bruges et à Leipzig et une défaite à Manchester: Ce n'est absolument pas un PSG dominant en Europe non plus.

Enfin, l'équipe n'a pas vraiment d'identité, et surtout l'Argentin démontre qu'il a des problèmes, lui aussi, pour gérer le vestiaire parisien. Le jeu de l'équipe est basé sur les exploits individuels des stars de l'équipe, les autres ayant pour mission de défendre. Même Hakimi est un peu bridé par cette tactique... qui ne marche pas. Il suffit de voir une nouvelle fois le match du club ce mercredi contre Nice pour s'en rendre compte.

Alors que le nom de Zinedine Zidane est de plus en plus cité dans les couloirs du Parc des Princes, Pochettino est plus que jamais sous pression. Et à sa place on se poserait des questions: deux coaches ont été virés en pleine saison au PSG: Kombouaré et Tuchel... tous les deux l'ont été à Noël.