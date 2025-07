Anderlecht et Charleroi bientôt programmés le lundi ? La nouvelle mesure de la FIFA qui pourrait tout changer

Tout le monde s'accorde à dire que le rythme actuel du calendrier n'est pas tenable. La FIFA a fini par revoir ses positions.

La nouvelle version de la Coupe du Monde des clubs a encore un peu plus montré que la cadence des matchs était devenue tout bonnement insoutenable. 12 jours seulement après avoir remporté la compétition contre le PSG, Chelsea a déjà son premier match de préparation au programme.

La FIFA est actuellement en guerre avec FIFPro, le principal syndicat de joueurs, en ce qui concerne la lourdeur du calendrier. L'instance mondiale du football a tout de même trouvé un accord avec plusieurs syndicats de joueurs...dont FIFPro ne faisait pas partie.

Beaucoup de questions pour les clubs européens

Het Nieuwsblad rapporte que le texte accordera trois semaines de vacances aux joueurs pendant l'été et veillera également à ce qu'ils disposent au minimum de 72 heures de repos entre les matchs.

Un calcul qui devra également prendre en compte le temps de déplacement pour les équipes disputant des matchs internationaux. Ce qui signifie que pour des clubs belges jouant le jeudi, comme ce sera le cas pour Anderlecht, Charleroi et Genk en début de saison, la Pro League pourrait devoir adapter son programme avec des matchs le lundi.

La mesure avait été étudiée il y a quelques années, déjà dans le but de garantir à nos représentants européens plus de repos, mais les supporters avaient immédiatement marqué leur désaccord. A ce stade, on ne sait toutefois pas si la mesure de la FIFA sera réellement contraignante et jusqu'où iront les implications pour notre championnat.