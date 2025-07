Officiel : énorme flop du Standard la saison dernière, Mohamed Badamosi s'est trouvé un nouveau point de chute

Mohamed Badamosi n'avait convaincu personne lors de son prêt au Standard. Le voici désormais à la découverte du championnat roumain.

Vu le nombre de transferts à bas prix réalisés l'été dernier, il était inévitable que le Standard connaisse l'un ou l'autre raté. En attaque, les supporters ont rapidement fait des cauchemars quant à l'éventualité de voir un duo Grejohn Kyei - Mohamed Badamosi.

Les deux hommes n'ont pas eu voix au chapitre derrière Andi Zeqiri et Dennis Ayensa. Ils ont d'ailleurs tous les deux rapidement quitté Sclessin. Le premier a été immédiatement prêté à Charleroi, le second a tenu six mois avant que son prêt ne soit écourté pour partir en Arabie Saoudite.

A la relance loin du Standard

Malgré sa bonne volonté, Badamosi n'a pas marqué le moindre but et n'est pas resté dans les mémoires. L'international gambien appartenait au club serbe de Cukaricki, qui ne l'a pas non plus conservé. De retour d'Arabie Saoudite, il s'est ainsi trouvé une autre porte de sortie.

L'attaquant de 26 ans vient de s'engager avec le CFR Cluj, deuxième du dernier championnat roumain. Badamosi sera rapidement à pied d'œuvre puisque Cluj dispute jeudi le match retour de son premier tour préliminaire d'Europa League contre les Hongrois du FC Paski (0-0 à l'aller).

Mohamed Badamosi s'apprête à découvrir un nouveau championnat après la Gambie, le Maroc, la Belgique, la Serbie et l'Arabie Saoudite. Parviendra-t-il à rebondir dans l'ancien club de Mircea Rednic ?