De la concurrence pour Thorgan Hazard, un jeune milieu comme grand gagnant du stage : dans la tête de Besnik Hasi

Besnik Hasi a pu jauger son groupe à l'occasion du stage en Zélande. Certains postes sont plus sujets à concurrence que d'autres.

Besnik Hasi va devoir faire des choix en vue du début de saison : "Nous avons de nombreux joueurs sur les ailes avec différents profils", explique l'entraîneur des Mauves au Nieuwsblad. "Camara apporte de la vitesse, Angulo et Kanaté savent déclencher des actions, et Hazard est notre pocketplayer qui se déplace de l'aile vers le centre. A cette position, nous avons de la concurrence, car Stroeykens, Degreef et bientôt Huerta se battent également pour une place."

Pour les jeunes joueurs comme Kanaté, Hasi prêche la patience. "Nous aimons les joueurs avec des qualités intrinsèques fortes, et Kanaté a cette vitesse et cette dynamique. Mais il est arrivé il y a six mois seulement et a beaucoup manqué aux U23 en raison de sa blessure. Il travaille dur et s'est montré lors du stage, mais nous devons être prudents avec lui".

Un onze qui se dégage

Lors du match contre Rakow, l'entraîneur albanais a aligné une équipe qui ressemblait fortement à une possible équipe type pour le début de saison : "Je voulais voir comment cette équipe fonctionnait avec et sans ballon", explique-t-il. "Nous sommes sur le bon chemin, mais des progrès sont encore nécessaires surtout en possession de balle. Certains joueurs sont encore en phase de construction, comme Lucas Hey, tandis que Nilson Angulo doit encore revenir".

Le milieu de terrain Anas Tajaouart a également laissé une forte impression. "Il n'a jamais joué à son poste préféré de six ou huit, car ils sont occupés. Mais sur le côté, il s'est bien débrouillé, grâce à sa bonne mentalité et son intelligence de jeu. Cela montre son dévouement et sa capacité d'adaptation".

Enfin, Hasi a souligné que la concurrence est forte à certains postes, tandis que les options sont limitées à d'autres endroits. "Les meilleurs joueront, les autres doivent continuer à travailler. Nous avons un effectif large et nous devrons faire des choix, mais c'est exactement ce dont un grand club a besoin".