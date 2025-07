Bientôt de retour chez les Diables ? Johan Bakayoko a trouvé un accord pour rejoindre un club ambitieux

Johan Bakayoko est plus que jamais proche d'un départ du PSV. Il semble se diriger vers la Bundesliga.

Lors des derniers mercatos, Johan Bakayoko était déjà très convoité sur le marché des transferts. Son nom était cité avec insistance en Angleterre et du côté du PSG. Mais ses derniers mois ont été plus laborieux.

La saison dernière, Bakayoko a tâté du banc plus souvent qu'à son habitude, ne se montrant décisif que quatre fois en 2025. Comme pour pratiquement toute l'équipe du PSV, le contraste est frappant par rapport à la saison du titre.

Vendu un an trop tard ?

Le Diable Rouge entre dans sa dernière année de contrat, ce qui augmente encore un peu plus les chances de le voir partir. Ces derniers jours, le Borussia Dortmund et Nottingham Forest ont été cités comme candidats sérieux pour l'accueillir.

Mais ils sont sur le point de se faire devancer. Selon Sacha Tavolieri, c'est bien avec le Bayer Leverkusen qu'un accord a été trouvé. Le natif d'Overijse s'est entendu avec la direction allemande pour un contrat de cinq ans. Les clubs discutent encore pour parvenir à un accord autour des 20 millions d'euros.

Une belle somme pour un joueur ne disposant plus que d'un an de contrat et sortant d'une saison difficile. S'il se concrétise, le transfert permettrait en tout cas à Bakayoko de remonter la pente dans un autre environnement, avec l'idée de se montrer à Rudi Garcia, qui ne l'a pas encore sélectionné chez les Diables.