À quoi ressemblera le onze d'Anderlecht pour débuter la saison ? Besnik Hasi se rapproche d'une équipe-type

Après plusieurs matchs amicaux, aux résultats inégaux, le RSC Anderlecht est à 10 jours de son premier match officiel. On a déjà quelques indications sur le onze que Besnik Hasi pourrait aligner.

Dans 10 jours, Anderlecht affrontera soit le Spartak Trnava, soit le BK Häcken au Lotto Park pour lancer sa saison, un match d'ores et déjà très important pour le club. Disputer l'Europa League serait bien plus intéressant financièrement que la Conference League, mais passer ce premier tour qualificatif assure au moins déjà d'une phase de ligue et donc d'une saison européenne.

Le RSCA est-il prêt ? Difficile à dire alors que la préparation aura soufflé le chaud et le froid. Individuellement, certains joueurs ont fait une belle impression ; collectivement, les Mauves manquent clairement de fluidité et, dans l'ensemble, de qualité. La mentalité, sur laquelle Hasi insiste tant, paraît un peu meilleure qu'en Playoffs mais Anderlecht a tout de même été bousculé physiquement par Larnaca et Rakow, notamment.

Coosemans rétabli, une défense à trois ?

Sauf surprise, Colin Coosemans n'a pas subi une blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains pour le début de la saison, et est donc l'indiscutable n°1 des Mauves, qui cherchent encore une doublure digne de ce nom. Affronter Trnava/Häcken avec Kikkenborg ou Vanhoutte entre les perches ne serait pas idéal.

Devant lui, le duo Hey-Simic semble toujours indétrônable et a débuté le "match des titulaires" contre Rakow, mais Zoumana Keita a gagné des points. Côté gauche, même s'il a parfois rendu fou Hasi, Moussa N'diaye devrait être aligné, et Ilay Camara à droite en attendant Killian Sardella.

Mais l'arrivée de Camara et quelques essais tentés par Besnik Hasi semble ouvrir la porte à un autre schéma : une défense à trois, avec Moussa N'diaye à gauche de l'axe. Camara arpenterait alors l'un des deux flancs, mais qui occuperait le même rôle de l'autre côté ? Thorgan Hazard ? Tristan Degreef ? Des options plausibles.

Llansana est déjà incontournable

Dans l'entrejeu, une certitude : Enric Llansana sera titulaire. Il amène tout ce qui manquait à Anderlecht en Playoffs, et bien plus de dynamisme que tous ses concurrents à part Ashimeru, qui est sur une voie de garage. Nathan Saliba est monté au jeu contre Dordrecht et a montré une belle verticalité : il est arrivé pour être titulaire, mais reste à voir si ce sera d'emblée.

Besnik Hasi n'a cessé de louer la mentalité irréprochable de Verschaeren et Stroeykens, pourtant cités comme sur le départ ; tant qu'ils seront là, le coach fera certainement appel à leurs services, d'autant que Mario Stroeykens est monté en puissance durant la préparation. Enfin, Cédric Hatenboer a manqué une bonne partie de la préparation suite à un choc, ce qui retardera probablement son éclosion.

Reste le cas Nathan De Cat : tout le monde l'attend titulaire, et il en a les qualités pures, mais la vérité est que la concurrence sera très rude au milieu de terrain en ce début de saison. Le prodige de Neerpede devra peut-être attendre l'un ou l'autre départ, inévitable, pour s'assurer d'une place dans le onze.

Dolberg certitude, Kanaté surprise du chef ?

Devant, même la préparation trois étoiles de Luis Vazquez ne l'aura pas fait passer devant Kasper Dolberg, indiscutable. Tristan Degreef et Ibrahim Kanaté ont gagné des points, surtout ce dernier, mais sera-t-il titulaire ou plutôt un joker de luxe, profil que le RSCA n'a pas en abondance ? Tout dépendra peut-être du rôle attribué à Angulo, qui n'a pas marqué les esprits et semble plafonner.

Vu son prix, on attendait bien sûr de Mihajlo Cvetkovic qu'il s'impose soit en doublure, soit en complément de Dolberg, mais le Serbe fait partie des semi-déceptions de la préparation. Même Keisuke Goto, que Hasi a brièvement tenté sur un flanc, semble plus proche d'une place de titulaire que lui. Enfin, César Huerta revient auréolé d'un titre de champion de la CONCACAF... mais a peu joué à la Gold Cup et raté toute la préparation : pas idéal.

Les onze possibles du RSC Anderlecht :

3-5-2 : Coosemans / N'diaye - Hey - Simic / Camara - Verschaeren - Llansana - Hazard / Dolberg - Stroeykens

4-3-3 : Coosemans / N'diaye - Hey - Simic - Camara / Llansana - Stroeykens - De Cat / Kanaté - Dolberg - Hazard