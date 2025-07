Enfin la saison de l'explosion pour ce malaimé des supporters d'Anderlecht ? "Il fait des progrès"

Après le stage d'entraînement aux Pays-Bas, Besnik Hasi, revient sur une semaine intense avec un noyau assez pléthorique. Il y avait 35 joueurs présents, mais Hasi est conscient qu'il y aura encore beaucoup de mouvements d'ici le 6 septembre.

Une observation frappante lors de ce stage en Zélande : les attaquants sont en forme. Dolberg a marqué contre Rakow, Goto a marqué un triplé contre Dordrecht, et Luis Vazquez a trouvé deux fois le chemin des filets. Hasi s'est particulièrement exprimé sur Vazquez. "Luis a fait des progrès", explique-t-il au Nieuwsblad.

Cependant, l'entraîneur voit encore des points à améliorer. "C'est un autre type d'attaquant que Dolberg. Son problème est qu'il veut jouer comme Dolberg, alors qu'il a d'autres qualités. Il est un vrai finisseur. Dolberg est unique dans son jeu. Mais nous avons besoin de Vazquez, notamment pour son intensité et son efficacité".

L'Argentin est sur la bonne voie : "Il a bien travaillé. Nous avons besoin de concurrence en attaque, et c'est bien que trois des quatre attaquants aient marqué ce week-end. Cvetkovic était d'ailleurs également proche de marquer".

Hasi attend encore du renfort

Outre les signaux positifs en attaque, il reste du travail pour construire le noyau comme il le voudrait. Un poste retient son attention : "J'ai encore besoin d'un défenseur central, mais ce n'est pas facile de trouver ce profil", admet-il. D'autant qu'Anderlecht cible plus particulièrement un profil gaucher pour retrouver un peu plus de confort à la relance et compenser le départ à la retraite de Jan Vertonghen.

Enfin, il souligne l'importance de la mentalité dans un effectif élargi. "Si nous continuons à travailler avec un grand groupe, je veux que la bonne attitude continue à être au rendez-vous. Je veillerai strictement à cela".