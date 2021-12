Danté prend la parole et exige une remobilisation générale

L'OGC Nice a une nouvelle fois été battu à domicile contre Strasbourg.

Corrigé par Strasbourg (0-3) ce dimanche dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1, Nice a concédé une troisième défaite consécutive à domicile. L’humiliation de trop pour le capitaine azuréen, Dante (38 ans, 16 matchs en L1 cette saison), qui appelle ses coéquipiers à se remettre en question.

"On doit faire une vraie remise en question. On n’y arrive pas lors des derniers matchs à la maison. Trois matchs et on perd les trois, a soufflé le défenseur central au micro de Canal + Décalé. On doit fait notre autocritique avec une certaine exigence pour progresser. Ce que l’on a montré aujourd’hui, ce n’est pas suffisant. On doit être lucides et précis sur les choses à améliorer. On doit tout améliorer. On a beaucoup de choses à améliorer. Il faut trouver les choses qui nous font défaut et qui nous coûtent des matchs."

Ancien dauphin du PSG, le Gym sait que sa 4e place ne tient plus qu’à un fil…