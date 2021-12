Tebas s'en prend à Pérez: "Le but? Nuire à la Liga"

Le patron de la Liga semble avoir oublié le PSG pendant quelques temps, il a maintenant le Real dans le viseur.

Depuis plusieurs mois, le patron de la Liga Javier Tebas et le président du Real Madrid Florentino Pérez échangent les amabilités, notamment par rapport au refus de la Maison Blanche de participer à un accord stratégique entre le fonds d'investissement américain CVC et le championnat espagnol. Dans un communiqué, Tebas a encore chargé Pérez à ce sujet.

"Ce n'est pas nouveau que le Real s'oppose à la moindre initiative qui améliore la situation collective des clubs, mais ces 8 derniers mois, on a vu une hausse exponentielle des accusations, des pressions politiques et de l'agressivité. Et cela, toujours dans le but de nuire à la réputation et aux finances de la Liga. On pourrait se demander : pourquoi ne pas vouloir une Liga plus forte et plus grande ?", a lancé le boss de la Liga.