De Condé après l'éviction de van den Brom: "Il fallait faire quelque chose"

Ce ne sont pas que les résultats qui ont coûté sa place à John van den Brom sur le banc de Genk.

Le Racing Genk a décidé d'agir. Après un premier tour manqué en Pro League, la direction limbourgeoise a indiqué la porte de sortie à John van den Brom. Mais ce ne sont pas que les résultats qui ont poussé le coach néerlandais vers la sortie.

"On ne regarde pas que ça", confirme Dimitri De Condé, le Manager du Football du KRC Genk, au Nieuwsblad. "Le plus important pour moi, c'est de voir que sur le terrain, l'équipe veut, coûte que coûte, la victoire. "C'était encore le cas contre Bruges en Coupe la semaine dernière. Mais dimanche, contre dix Malinois, on n'a pas du tout vu ça. Il fallait faire quelque chose..."