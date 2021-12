Dimitri de Condé explique le licenciement de John van den Brom et évoque deux scénarios possibles pour la suite

John van den Brom a été licencié ce lundi par le Racing Genk, et ce après une période de hauts et de bas. Dans Het Nieuwsblad, le responsable du football des Limbourgeois explique la décision du conseil d'administration du club.

"Nous ne voulons pas nous concentrer sur les résultats, car un entraîneur n'en est pas le seul responsable. Mais ce qui est essentiel pour moi, c'est que l'équipe dégage le désir de gagner à tout prix. C'était le cas contre le Club de Bruges, mais contre les dix joueurs de Malines, dimanche, cela a complètement disparu. C'est exactement ce qu'un coach devrait être en mesure d'apporter", a déclaré Dimitri de Condé.

La décision de limoger Van den Brom a été difficile à prendre pour De Condé. "John est une très bonne personne, nous avons travaillé très étroitement et bien ensemble. Il a beaucoup contribué à la réussite de notre saison l'année dernière, on ne met pas quelqu'un comme ça à la porte."

Deux scénarios

Pour l'instant, ce sont Glen Riddersholm et Domenico Olivieri qui seront à la tête de l'équipe. "Nous envisageons deux scénarios", explique le dirigeant genkois. "Dans le premier scénario, ils gardent la responsabilité finale et nous pourrions ajouter quelqu'un d'autre au staff. Dans le second scénario, il y aura un nouveau T1 et Glen et Domenico redeviendront assistants."