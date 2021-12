Julien De Sart et La Gantoise éclipsent Genk et restent dans le coup

Grâce à Julien De Sart, la Gantoise enchaîne, le Racing Genk s'enfonce (1-0).

En pleine bourre, les Buffalos accueillaient des Limbourgeois en plein doute. Et le match a rapidement basculé dans le camp gantois: après une demi-heure de jeu, Julien De Sart déflorait le marquoir. Il n'en fallait pas plus pour offrir la victoire à l'équipe de Hein Vanhaezebrouck.

Le Racing Genk a bien tenté de réagir, mais la défense gantoise a tenu le choc et eu un peu de réussite avec deux ballons renvoyés par les montants notamment. Quatrième clean sheet et cinquième victoire consécutives, toutes compétitions confondues, pour la Gantoise qui reste dans le bon wagon en Pro League. Gand revient à un point d'Anderlecht et à deux unités de la quatrième place de Charleroi.

L'ère Bernd Storck débute en revanche par deux défaites à Genk. Le Racing glisse à la 11e place, derrière le Standard et à trois points du top 8.