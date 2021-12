Destins croisés avec le Real pour Messi, Ramos, Ancelotti et Mbappé,

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, après la polémique, a offert Chelsea à Lille et le Real au PSG.

Les clubs français sont donc fixés pour la suite de la Ligue des Champions. Tout d'abord, à tout seigneur tout honneur... Lille. Champion de France en titre, le LOSC a eu un groupe que certains comparaient à un groupe d'Europa League. Les Nordistes se sont qualifiés en signant trois victoires lors des trois dernières rencontres et les voilà invités à la fête du second tour.

En face, ce sera du lourd cette fois: Chelsea, le champion d'Europe en titre. Ce duel n'est pas inédit dans cette compétition puisqu'il y a deux ans, les deux équipes étaient dans la même poule. Au final, les Blues s'étaient imposés par deux fois, deux fois sur le score de 2-1.

Paris, un match royal

Pour le PSG, ce sera un match spécial pour beaucoup de personnes puisque les Français vont affronter le Real Madrid. Ce sera évidemment un match particulier dans la mesure où non seulement Sergio Ramos va retrouver son ancien club, mais Messi va à nouveau retrouver le Real, son ancien ennemi.

Enfin, Mbappé va retrouver le Real Madrid, lui qui aurait pu porter le maillot du club espagnol cette saison et dont le nom est encore cité au Brenabeu. C'est la toute grosse affiche de ces huitièmes de finale.

Quelles sont les chances des deux clubs français lors de ce tour? La chance de Lille, ce sera que du côté de Chelsea, certains sont en fin de contrat et pourraient avoir la tête ailleurs (Azpilicueta, Rüdiger, Tiago silva) et surtout que le retour aura lieu à Lille.

Pour le PSG, on a envie de dire que tout dépendra évidemment du niveau de jeu des Parisiens, qui s'ils sont au complet et concentrés, en bloc, seront redoutables. A l'inverse, ils peuvent aussi passer au travers. Difficile de tirer des conclusions dès maintenant, comme on dit la vérité de décembre n'est pas celle de février.

(Twitter @florianholsbeek)