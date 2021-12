Le tirage de la Ligue des Champions va-t-il devoir être recommencé ?

Récapitulons : lors du tirage des 8es de finale de la C1, les boules de Manchester United et Villarreal ont été tirées, par erreur puisque les deux équipes évoluaient dans la même poule. Problème : le temps que ce premier couac sera réglé, le tirage d'Atlético Madrid - Bayern Munich a été effectué ... apparemment sans que la boule de ManU soit remise dans le pot.

L'Atlético a alors tiré le Bayern Munich, le PSG affrontant Manchester United. Mais si vice de procédure il y a bel et bien, le tirage pourrait être refait ...

▪️ Wrongly drawn vs. Villarreal, who were in their group

▪️ Appear to be excluded from Atlético tie

▪️ Drawn vs. PSG



Manchester United fans to UEFA: pic.twitter.com/jEMxxaRTbC