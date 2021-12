Vermaelen de retour en Belgique ? "Si j'étais Bart Verhaeghe ou Vincent Mannaert, je n'hésiterais pas"

Thomas Vermaelen est libre de tout contrat, mais reviendra-t-il bientôt en Belgique ? Philippe Albert le verrait bien poser ses valises en Venise du Nord.

"En Belgique, je pense que seuls le Club de Brugs, La Gantoise et l'Antwerp peuvent se le permettre", a déclaré Philippe Albert dans Het Nieuwsblad. "Si j'étais Bart Verhaeghe ou Vincent Mannaert, je n'hésiterais pas. Ils ont des problèmes défensifs et Vermaelen peut les résoudre. Et imaginez un peu : une défense avec Vermaelen et Mignolet derrière lui. Tu n'encaisserais pas beaucoup de buts alors."

Vermaelen a été souvent blessé par le passé, mais au Japon, il a pu supporter le rythme d'un match par semaine. "Si vous ne voulez pas prendre beaucoup de risques, donnez-lui un contrat de six mois avec une option pour une saison. Vermaelen est un professionnel, il a pris soin de lui".