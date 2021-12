Le Maroc pourra-t-il compter sur la présence de son buteur à la CAN ?

Blessé début novembre, le buteur pourrait s'envoler pour le Maroc avant la CAN pour voir si un retour à la compétition est possible pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun.

Dans un entretien accordé à Radio Marca Sevilla, le directeur sportif du Séville FC Monchi s'est exprimé sur le cas Youssef En-Nesyri.

"Le club n'a pas l'habitude de donner des délais. Pour la sélection, il est fondamental et ils veulent avoir leur meilleur attaquant à la Coupe d'Afrique. Ça peut nous faire du mal s'il part, mais c'est comme ça. Ils vont le prendre, il va faire quelques séances et ils vont l'évaluer... dans presque 40 jours. Le joueur récupère beaucoup mieux que prévu (...) et je pense qu'il sera de retour avant les délais les plus négatifs, mais après, il faut voir ce qu'en pense le sélectionneur du Maroc»" a déclaré le dirigeant andalou.