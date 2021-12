La défaite à Malines passe difficilement pour Depoitre et les siens : "Amer, frustrant, décevant"

La Gantoise a perdu des plumes sur le terrain de Malines au terme d'une partie riche en buts.

Le choc d'hier soir opposait deux formations en quête de podium et bien placées au classement de JPL. La partie n'a pas déçu et a offert sept buts et une victoire malinoise sur le score de 4-3.

Une défaite qui ralenti les Buffalos, ceux-ci manquent l'occasion de rester au contact de l'Antwerp et d'Anderlecht, 4e et 3e classés : "Nous avons une bonne défense, cette défaite ne signifie pas le contraire. Ce n'est pas dans notre habitude de prendre quatre buts. C'est une grande déception, mais nous n'avons pas fait un mauvais match. Amer, frustrant, décevant, c'est la meilleure façon de décrire le match", évoque Laurent Depoitre sur le site du club.

Selon l'attaquant, La Gantoise n'était pas assez efficace : "L'efficacité est une chose. Malines a bien fait le boulot aujourd'hui. Nous avons à chaque fois pris l'avantage, mais nous avons encaissé trop rapidement. Mais il ne faut pas baisser les bras maintenant. Nous devons continuer à croire en nous-mêmes. Nous allons analyser le match, en tirer des leçons et les appliquer au prochain."