Seraing est prévenu, Courtrai vise le 9/9 au Pairay : "Absolument prendre les trois points"

Ce vendredi, le KVK se déplace à Seraing en ouverture de la 20e journée de JPL.

Défait au Cercle, Seraing aura une rencontre délicate à domicile face à Courtrai demain. Une partie à ne pas perdre.

Mais les Kerels arriveront en confiance après deux victoires de suite : "Les matches à l'extérieur sont toujours difficiles. Cette saison, tout le monde peut battre tout le monde dans cette compétition, mais il faudra absolument prendre les trois points. Seraing a quelques bons attaquants, mais nous avons pris six sur six et nous allons à Liège en confiance", confiait Marko Ilic à Het Laatste Nieuws.

Les 'Kerels' de Karim Belhocine ont pris le goût de la victoire et espèrent le conserver : "On a concédé beaucoup de nuls dans les dernières minutes et ça a fait mal, mais ces derniers temps, on s'accroche bien et on ne faiblit plus en fin de match", ponctue le portier.

8e, Courtrai espère venir titiller Charleroi et Malines, tandis que Seraing flirte toujours avec la zone rouge.