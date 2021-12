Monaco prévient tout le monde pour Tchouameni: il ne sera pas bradé !

Le jeune milieu de terrain, devenu international, affole les cadors européens.

Jeune taulier de l’AS Monaco et en train de faire son trou en équipe de France, le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni (21 ans, 17 matchs et 1 but en L1 cette saison) suscite l’intérêt de plusieurs cadors européens, comme Chelsea, le Real Madrid et la Juventus Turin. Et le directeur sportif du club princier, Paul Mitchell, a déjà adressé un message clair aux courtisans de l’ancien Bordelais, en utilisant une comparaison très… monégasque !

"C'est déjà un joueur de haut niveau, il aura 22 ans fin janvier, et si nous voulons devenir un des plus grands clubs du monde, comme ceux qui le courtisent, il serait bon de le garder. Tout coûte cher à Monte-Carlo. Disons que Tchouaméni est aussi cher que le Grand Casino", a glissé le dirigeant dans les colonnes de Tuttosport.

Aux dernières nouvelles, l’ASM n’envisagera pas un départ de sa pépite, sous contrat jusqu’en juin 2024, à moins de 60 millions d’euros.