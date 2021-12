Nouveau partenariat entre le Standard et le CHU de Liège

La reconnaissance FIFA au service du Standard de Liège.

Le Standard de Liège et Sports2 officialisent leur partenariat qui fait suite à des collaborations ponctuelles existantes et à un constat d'une logique implaccable : entre l'Académie du matricule 16 et le CHU de Liège, il n'y a que la route du Condroz à traverser.

"Sports Carré est l'acronyme de "Service Pluridisciplinaire - Orthopédie -Rééducation - Traumatologie - Santé du sportif", une entité du CHU de Liège et de l'Université de Liège qui y collabore via le Laboratoire d'Analyse du Mouvement Humain", a expliqué le professeur Jean-François Kaux en conférence de presse.

"Sports2 regroupe les médecins et les paramédicaux spécialisés dans le sport et ses pathologies et également dans la prévention des blessures, la réathlétisation et l'optimalisation des performances sportives. Sports2 met l'expérience acquise dans la prise en charge et le suivi des sportifs de haut niveau au services des sportifs amateurs ainsi que des handisportifs, ce qui participe à son originalité. En 2016, Michel D'Hooghe, le président de la Commission médical de la FIFA avait remis à Sports2 le label "FIFA Medical Center of Excellence", inscrivant ainsi Liège dans le réseau mondial des (49) centres d'excellence et de recherches dans les pathologies du sport", a poursuivi le chef du Service Médecine physique, réadaptation et traumatologie du sport, Evaluation-Revalidation.

Si un joueur du Standard se blesse, il est pris en charge par le staff médical du club et Sports2 est là en support en cas de besoin pour la réalisation d'examens complémentaires rapides et des tests fonctionnels. Une optimisation de la prise en charge et la volonté d'éviter la récidive des blessures. Les joueurs de l'équipe première des Rouches sont pris en charge en priorité dans le cadre de cette convention.