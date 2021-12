Comment Dejan Veljkovic se mettait tout le monde dans la poche : "Un maillot signé, par exemple..."

Comment autant de gens ont-ils pu se retrouver impliqués dans les magouilles de Dejan Veljkovic ? L'agent serbe avait ses méthodes pour charmer son entourage.

Dejan Veljkovic avait ainsi le sens du détail et connaissait bien les petits péchés mignons de ses partenaires d'affaires. "Il était charmant, galant avec les femmes, gentil avec les enfants", raconte ainsi une connaissance dans le Nieuwsblad. "Il notait les dates d'anniversaires et donnait des cadeaux. Souvent des petites choses qui faisaient plaisir aux enfants, comme le maillot signé d'une star du football. Il pouvait toucher la corde sensible de cette façon".

Bref, Veljkovic aimait faire plaisir. Ce qui n'est naturellement pas interdit - c'est même une bonne chose - mais lui a naturellement bien servi sur le plan professionnel, et de manière moins légale : l'histoire des réductions sur l'Audi de Sébastien Delferière est ainsi connue. "Tu voulais acheter une voiture ? Il connaissait un garage avec une réduction intéressante. Tu trouvais ses vêtements stylés ? Il t'obtenait une réduction au magasin. Tu aimes voyager ? Il te proposait une maison de vacances sur l'Adriatique...".