Un nouveau Rennais vers le Real Madrid?

Après Camavinga, un autre joueur du club breton pourrait rejoindre la Maison Blanche.

Lovro Majer vit-il déjà ses derniers instants à Rennes ? Arrivé dans le club breton cet été, en provenance du Dinamo Zagreb, pour 12 millions d’euros, le milieu croate intéresserait déjà un club majeur du football mondial, le Real Madrid.

En effet, le club espagnol, leader de la Liga, aurait des vues sur le joueur de 23 ans, perçu comme le successeur de Luka Modric, âgé de 36 ans et sous contrat jusqu’en 2022. Si Rennes ne devrait pas se séparer de Lovro Majer dès cet hiver, la donne pourrait être différente à l’été 2022, après une saison complète du Croate, lié au Stade rennais jusqu’en 2026.

En forme depuis le début de la saison en Ligue 1 (10 matchs, 1 but, 4 passes décisives), le milieu offensif central pourrait prendre le même chemin que l’ancien Rennais Eduardo Camavinga (19 ans), transféré cet été au Real Madrid pour la somme de 31 millions d’euros, et qui évolue régulièrement dans l’équipe de Carlo Ancelotti (22 matchs, 1 but, 1 passe décisive).