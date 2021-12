Youcef Belaïli élimine le Qatar puis se fait licencier de son club...qatari

Une histoire de célébration après un but qui n'a visiblement pas plu à tout le monde...

Youcef Belaïli est véritablement en train de s'instituer comme un héros national en Algérie. Après son but génial face au Maroc en 1/4 de finales de la Coupe Arabe de la FIFA, l'ailier a récidivé en qualifiant les Fennecs pour la finale qui se jouera face à la Tunisie aujoud'hui à 16h, avec un but qui est tombé à la...90+17e minute.

En inscrivant ce but, le joueur passé notamment passé par Angers a éliminé le Qatar, pays dans lequel il évolue et qui organise actuellement cette compétition. Belaili s'est dans la foulée fait licencier par son club du Qatar SC, évoquant un accord à l'amiable. Mais selon Sports.fr et Le Parisien, l'Algérien a été explicitement limogé pour sa célébration après le goal... Cela a également été relayé sur Twitter par Abdellah Boulma, journaliste.