Anderlecht annule son stage hivernal à Dubaï

Le coronavirus et son variant omicron bouleversent les plans des clubs cet hiver.

Le RSC Anderlecht avait prévu de se rendre à Dubaï du 4 au 11 janvier pour y effectuer son stage hivernal au chaud. Il n'en sera finalement rien, nous apprend Sporza ce mercredi : en raison de la pandémie de coronavirus et du variant omicron, qui compliquent les conditions de voyage et augmentent les risques à la fois d'infection et de quarantaine, les Mauves resteront en Belgique cet hiver.

Ce n'est pas le premier club belge à annuler son voyage au Moyen-Orient : l'AS Eupen, pourtant partenaire de l'Academie Aspire au Qatar, n'ira pas à Doha pour les mêmes raisons.