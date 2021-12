L'avenir de Dries Mertens reste marqué d'un point d'interrogation : "Je suis bien à Naples, mais il faut être deux pour un accord"

Le bail du numéro 14 avec Naples expire cet été et son avenir est toujours incertain.

Le contrat de Dries Mertens au Napoli arrive à son terme cet été.

A 34 ans, le Belge pourrait prolonger mais également quitter les Partenopei : "Je suis bien à Naples, mais il faut être deux pour un accord, donc on verra. Je suis ici depuis neuf ans et je m'y sens bien. J'ai tout donné, tout comme le club et la ville m'ont donné. Je joue un peu moins actuellement, mais si je regarde les buts marqués par rapports à mon temps de jeu, je m'en sors bien. Bien sûr, j'aimerais jouer davantage, mais nous verrons bien", confiait le Diable Rouge à SportMediaset.

Mertens a toujours répondu présent lorsque Luciano Spalletti a fait appel à lui : "L'entraîneur a des qualités et il sait comment il doit parler à chacun. Il a également une expérience incroyable et ce mélange fait de lui une personne formidable."

Depuis son solide début de saison, le Napoli a perdu des plumes et vu les deux formations de Milan revenir au classement, mais le titre reste l'objectif : "C'est toujours un honneur de jouer dans un stade dédié à Diego et porter le brassard de capitaine me donne une grande motivation. Nous devons nous battre pour le Scudetto et toujours garder cette faim incroyable de victoire."