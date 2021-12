Match reporté contre l'Antwerp: Courtrai l'estime illégal et va se tourner devant les tribunaux

Le club flandrien veut se tourner devant la justice pour remporter la rencontre sur tapis vert. Explications.

En ce jour de Noël, il n'y a pas de bons sentiments à avoir. Courtrai a communiqué, à la suite du report de son match face à l'Antwerp pour cause de cas de Coronavirus.

Si le club "prend acte" de la décision, il n'est pas du tout d'accord. En effet, selon eux (et aussi selon le responsable du calendrier), il n'y a rien de prévu dans le règlement de cette saison pour les reports en cas de cas de Coronavirus.

La cause du règlement est selon le club "uniquement sur base d'une possible présence du variant Omicron dans la ville d'Anvers et dans l'équipe". Ils estiment aussi que du coup, il n'y a plus d'équité sportive dans le championnat. On va donc voir la suite des évènements.