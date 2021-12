Mazzù pas déçu, mais : "Il manquait l'étincelle"

L'Union Saint-Gilloise n'a pas réussi grand chose sur le plan offensif ce dimanche, avec même ... aucun tir cadré.

Cela dit, ce partage contre le 5e du championnat, Felice Mazzù n'en fait pas un drame : "Je peux vivre avec ça, évidemment. Il ne faut pas croire que nous sommes fâchés à chaque fois qu'on ne gagne pas un match, ce n'est pas la philosophie de ce groupe ni de ce club", relativise-t-il après le match au micro de Eleven Sports. "Il faut accepter ce type de résultat face à un adversaire de la qualité de Gand".

Au programme donc, une rencontre très tactique et très fermée. "C'était un match avec deux équipes très fortes dans le positionnement. Nous aurions pu marquer, Gand aussi, mais il y a globalement eu peu d'occasions", concède Mazzù. "En perte de balle, nous étions presque parfaits, mais c'était moins bon que d'habitude dans le contenu en possession. Face à un tel adversaire, il y a de la prudence", ajoute encore le coach unioniste. "On devait essayer de se libérer par rapport à la victoire de Bruges plus tôt, ça n'a pas été le cas".

L'absence du public, un facteur

Dans un Stade Joseph Marien vide, l'Union aurait bien eu besoin de l'ambiance qu'amène habituellement le public. "Bien sûr, le public nous a manqués pour nous pousser vers la victoire. Mais quand c'est 0-0 contre Gand, c'est que vous faites le job. Il manque juste l'étincelle pour marquer ce petit but", estime Mazzù. "Ca reste un bon point, on laisse Gand à distance. C'est aussi important d'arriver à la trêve avec cinq matchs sans défaite, sur une bonne énergie".