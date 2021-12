Lukaku libéré : "J'avais besoin d'une performance comme celle-ci"

Monté à la pause, Lukaku a fait la différence, inscrivant un but et provoquant un penalty. L'attaquant belge reconnaît qu'il a été frustré par sa mise à l'écart.

Blessé plusieurs semaines, puis mis sur le banc et enfin frappé par le coronavirus, Romelu Lukaku a vécu des mois difficiles et a pu évacuer sa frustration ce dimanche en marquant peu après son entrée au jeu à la mi-temps contre Aston Villa. Son premier but en championnat depuis le 11 septembre et un doublé ... face à Aston Villa. "Je crois que j'avais besoin d'une performance comme celle-ci. Ca a été difficile de ne recevoir que des bouts de matchs, chaque joueur veut jouer un maximum", souligne-t-il au micro de Sky Sports.

"L'entraîneur a ses raisons mais j'ai continué à travailler dur. Aujourd'hui, ça fait du bien de gagner, tout d'abord, et je suis heureux de ma performance à titre personnel. Je veux continuer comme ça", ajoute Lukaku. "Maintenant, nous sommes les chasseurs. Nos derniers résultats n'étaient pas les meilleurs et désormais, il faut continuer à pousser, prendre chaque match comme une finale".