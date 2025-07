Anderlecht trouve son rythme de croisière... mais s'appuie toujours sur un joueur très critiqué pour s'en sortir

Le RSC Anderlecht affrontait l'Aris Salonique ce samedi, et semble progressivement trouver son rythme. Les Mauves ont renoué avec la victoire grâce à un but de Luis Vazquez.

Après une victoire poussive contre le WS Lauwe et un partage peu convaincant contre l'AEK Larnaca, Anderlecht affrontait l'Aris Salonique, 5e du dernier championnat de Grèce. Une montée progressive en gamme, avec pour conséquence logique que Besnik Hasi alignait cette fois une équipe quasi-type.

Ainsi, alors que Jan-Carlo Simic faisait ses débuts en préparation aux côtés de la toujours très bonne recrue Zoumana Keita, le nouveau venu Llansana était également aligné aux côtés de Verschaeren et Hazard dans l'entrejeu.

Devant, Stroeykens et Degreef encadraient un Luis Vazquez qui en était déjà à 3 buts dans cette préparation... et va continuer sur sa lancée. Après un très bon début de match des Mauves, qui combinent assez proprement, Vazquez frappera à côté (10e) avant d'ouvrir le score à la 20e minute sur une très belle passe de Mario Stroeykens (20e, 1-0), plus en jambes que lors des premières rencontres.

Kasper Dolberg est là

Comme contre Larnaca, on constatera un certain écart entre l'engagement des Mauve & Blanc et celui de leurs adversaires, qui râleront sur le but (selon eux hors-jeu) et mettront bien plus d'impact au contact... à l'exception d'Enric Llansana, parfois presque trop engagé ; on sait que c'est pour ça, en partie que Renard l'a fait venir.

Colin Coosemans aura dû s'employer à plusieurs reprises en première période, les backs (Maamar-N'diaye), notamment, n'étant pas encore au meilleur de leur forme. À la pause, Hasi fera moins de changements que précédemment, mais on notera surtout l'arrivée de Kasper Dolberg qui dispute ses premières minutes de la préparation.

Il y aura des occasions des deux côtés, mais du côté du RSC Anderlecht, on ne pourra que constater une bien meilleure organisation que lors des deux derniers matchs, et le petit nouveau Llansana n'y est pas pour rien : l'Espagnol aura fait forte impression. Le score final sera de 1-0, et Besnik Hasi risque de finir par se dire que ce Luis Vazquez là a sa place dans le onze...