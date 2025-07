"On entendra parler de lui" : La Gantoise frappe fort avec un ancien jeune d'Anderlecht

La Gantoise a prolongé le contrat d'un de ses jeunes joueurs les plus prometteurs. Mohamed El Adfaoui, 17 ans, a signé jusqu'en 2028 et rejoint le noyau A.

El Adfaoui a suivi toute sa formation à Anderlecht de 7 à 15 ans. La solide réputation que la formation gantoise s’est forgée ces dernières années l’a convaincu de rejoindre les Buffalos.

"Avec le Jong KAA Gent, Mohamed a remporté le titre en Nationale 1 la saison dernière. Ses performances lui valent aujourd’hui une place dans le noyau A, preuve que La Gantoise veut vraiment offrir des chances aux jeunes talents", ont précisé les Buffalos sur leur site.

𝙑𝙖𝙣 𝙗𝙚𝙡𝙤𝙛𝙩𝙚 𝙣𝙖𝙖𝙧 𝘽𝙪𝙛𝙛𝙖𝙡𝙤 😍



El Âdfaoui met nieuw contract naar A-kern



MEER I https://t.co/REJyZyEOQx pic.twitter.com/QgpiPaQrkt — KAA Gent (@KAAGent) July 5, 2025

El Adfaoui est un milieu axial gaucher, avec du volume de course, une bonne vision du jeu et de belles qualités techniques dans les petits espaces. Il a été sélectionné avec les U15, U16 et U17 belges.

Pendant la préparation, Mohamed a marqué lors du match amical contre Kalken et offert une passe décisive face à Charleroi. Il avait fait ses débuts avec l’équipe première la saison dernière, pendant les Champions Play-offs.

Heureux de cette chance

À l’époque, l’entraîneur Danijel Milicevic était très élogieux : "Mo est très jeune, on entendra parler de lui." De son côté, le joueur se dit ravi de rejoindre le noyau A : "Je suis arrivé à La Gantoise il y a deux ans et j’ai beaucoup progressé ici depuis."

"Pouvoir maintenant intégrer le noyau A et signer un nouveau contrat, c’est une vraie marque de confiance. Je veux remercier le club pour ça et je donnerai tout pour nos couleurs."