Kompany rate le coche : le Bayern éliminé à... 11 contre 9

Le Bayern Munich ne remportera pas la Coupe du Monde des Clubs. L'équipe de Vincent Kompany a été éliminée en quart de finale par le PSG.

Sale soirée pour Vincent Kompany. Tout d'abord parce que le Bayern Munich a perdu Jamal Musiala, sorti sur civière en première période et qui risque fort de manquer de longues semaines de compétition à en juger par les visages inquiets de ses équipiers au moment de sa blessure.

Mais le Bayern a également vu ce quart de finale de Coupe du Monde des Clubs tourner en sa défaveur. Alors que le score était de 0-0 à la pause, le PSG a fini par prendre l'ascendant à la 78e minute de jeu, via le grand talent Désiré Doué (1-0).

Dans la foulée, pour une faute grossière, l'ancien de l'Antwerp William Pacho a été expulsé (82e), un carton rouge directement brandi à son intention après une semelle fort haute sur Leon Goretzka. L'occasion rêvée pour revenir dans le match ?

On aurait pu le croire, mais le Bayern ne parviendra pas à égaliser... et ce, même si le Paris Saint-Germain va se retrouver réduit à 9 contre 11 à la 90e suite à l'expulsion de Lucas Hernandez. Pire : Paris fera même 2-0 à la 90e+6 via Ousmane Dembélé.

Le PSG va donc affronter le vainqueur du duel entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund, qui s'affrontent ce samedi soir à 22h. De l'autre côté, Fluminense et Chelsea s'affronteront pour une place en finale.